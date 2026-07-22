Не только Тимати! Кто выступит на Дне города в Екатеринбурге 1 августа 2026

Певец и танцор Данил Прытков, известный под псевдонимом NILETTO, с семи лет жил и учился в Екатеринбурге, а позже перебрался в Москву. Поэтому для него выступление станет почти домашним концертом. Известность к артисту пришла во второй половине 2010-х благодаря ярким видео в социальных сетях и запоминающейся танцевальной подаче, которая позже стала его фирменным сценическим стилем.