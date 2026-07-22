Не только Тимати! Кто выступит на Дне города в Екатеринбурге 1 августа 2026

1 августа 2026 года жители и гости Екатеринбурга отметят 303-летие города. Кульминацией торжеств станет фестиваль «Энергия РМК» (6+), который развернётся на площадке «РМК Экстрим» в спортивном квартале «Архангел Михаил». Организаторы собрали на одной сцене сразу четырёх хедлайнеров: рэпера Тимати, певца и танцора NILETTO, музыкального исполнителя VONAMOUR и канадского артиста K-Maro. Рассказываем, каким творческим путём каждый из них пришёл на эту сцену и какие песни принесли им известность. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Когда концерт Тимати в Екатеринбурге?
Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, начал музыкальную карьеру в середине 2000-х и быстро стал одной из главных фигур российского рэпа. В 2011 году он основал лейбл, под крылом которого выросло не одно поколение российских исполнителей. За полтора десятилетия на сцене Тимати выпустил несколько альбомов и десятки синглов, регулярно собирая стадионы и городские фестивали по всей стране.
Летом 2025 года артист заявил, что практически завершил музыкальную карьеру, отказавшись от гастролей ради семьи и бизнеса, — впрочем, полностью со сценой не простился и время от времени соглашается на отдельные выступления.
Среди самых узнаваемых треков Тимати — «Не сходи с ума», «В клубе» (совместно с DJ Dlee) и «Где ты, где я» (совместно с Егором Кридом) и множество других. Кроме того, в дискографии артиста есть и композиции на английском языке, которые недавно получили второе дыхание благодаря социальным сетям — «Welcome to St. Tropez» (совместно с DJ Antoine) и «Forever» (совместно с Mario Winans).
Когда NILETTO выступит в Екатеринбурге?
Певец и танцор Данил Прытков, известный под псевдонимом NILETTO, с семи лет жил и учился в Екатеринбурге, а позже перебрался в Москву. Поэтому для него выступление станет почти домашним концертом. Известность к артисту пришла во второй половине 2010-х благодаря ярким видео в социальных сетях и запоминающейся танцевальной подаче, которая позже стала его фирменным сценическим стилем.
Настоящий прорыв случился с синглом «Любимка» — трек разошёлся на цитаты и держался в топах стриминговых сервисов месяцами. Закрепить успех артисту помогли песни «Краш» (совместно с Клавой Кокой) и «Худи» (совместно с Artik & Asti и Джиганом), ставшие такими же узнаваемыми хитами и прочно вошедшие в его концертную программу.
Где выступит VONAMOUR в Екатеринбурге?
За псевдонимом VONAMOUR скрывается Александр Романов, которого многие знают как режиссёра, клипмейкера и основателя продюсерской компании Romanov Production, специализирующейся на создании клипов и рекламы.
В 2025 году Александр перезапустил свой сольный музыкальный проект VONAMOUR и стремительно начал набирать популярность, когда на музыкальных площадках стали появляться его треки и ремиксы в стилистике afro house — узнаваемое, ритмичное звучание быстро выделило его на фоне других электронных исполнителей.
Наибольшую популярность VONAMOUR принесли композиции «Широкая река» (совместно с Надеждой Кадышевой), «Кукла» (совместно с Дискотекой аварией), «KOSHKA» и другие.
Во сколько выступит K-Maro в Екатеринбурге?
Канадский певец K-Maro стал известен всему миру в середине 2000-х благодаря синглу «Femme Like U» — эта песня разошлась по радиостанциям всего мира и до сих пор остаётся визитной карточкой артиста. Сочетание R&B, рэпа и поп-мелодики сделало его одним из немногих франкоязычных исполнителей, добившихся широкой известности за пределами Канады и Франции.
Помимо «Femme Like U», в дискографии артиста — треки «Crazy» и «Let s Go», которые он продолжает исполнять на концертах. Выступление K-Maro в Екатеринбурге станет для уральской публики редкой возможностью услышать хиты нулевых вживую.
Пока что организаторы фестиваля «Энергия РМК» не сообщили, во сколько состоятся концерты артистов. Расписание обещают опубликовать ближе к старту. Подробнее о том, какие ещё мероприятия пройдут на День города в Екатеринбурге — в материале perm.aif.ru.