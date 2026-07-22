В лесах Калининградской области придется спиливать деревья для борьбы с жуками-вредителями

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis) это опасный стволовой вредитель, поражающий главным образом сосну, реже ель, пихту и лиственницу. Наибольшую угрозу представляет для деревьев, ослабленных низовыми пожарами, засухой, а также в местах лесозаготовок и складирования древесины.