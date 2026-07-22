Еще одна дочь Питта и Джоли решила отказаться от фамилии отца

Однако ей пришлось задуматься об отношениях, когда она работала над фильмом «Кутюр», где сыграла режиссера Максин, узнавшую о том, что у нее рак груди. В ленте прописана любовная линия между Максин и персонажем Луи Гарреля. По словам Джоли, она признала, что Максин может быть предана своей дочери, но все равно нуждаться в отношениях как женщина.