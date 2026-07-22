Еще одна дочь Питта и Джоли решила отказаться от фамилии отца

18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен Маршелин Джоли-Питт подала заявление в Верховный суд округа Лос-Анджелес с просьбой изменить ее фамилию на Джоли, пишет People. Со ссылкой на полученные документы, таблоид уточняет, что в качестве причины для смены фамилии выбрана категория «личная».
Слушание назначено на 2 ноября. Как отметили в публикации, этот шаг стал последним свидетельством того, что девушка дистанцировалась от фамилии «Питт». В мае 2024 года она была указана в театральной афише бродвейского спектакля The Outsiders («Изгои») как Вивьен Джоли.
Анджелина Джоли стала главным продюсером бродвейской постановки на основе романа «Изгои» американской писательницы Сьюзан Хинтон 1967 года. По этой же книге в 1983 году режиссер Фрэнсис Форд Коппола снял одноименный фильм с Мэттом Диллоном, Патриком Суэйзи и Томом Крузом. Анджелина Джоли привлекла к работе над постановку и Вивьен Маршелин Джоли-Питт как ассистента на общественных началах. На тот момент дочери голливудских звезд было 15 лет.
Вивьен Маршелин Джоли-Питт не первая из детей Джоли и Питта, кто попытался избавиться от отцовской фамилии. Изменить фамилию только на «Джоли» ранее решили приемные дети актеров Захара Марли и Мэддокс Чиван.
В 2024 году прошение об изменении фамилии также подала биологическая дочь актеров Шайло Нувель, она тоже просила сменить двойную фамилию «Джоли-Питт» на «Джоли». Ее прошение было удовлетворено в августе 2024 года. Заявление на смену фамилии Захары Марли запланировано на 28 сентября, а Мэддокса Чивана — на 14 сентября.
Джоли и Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и более 10 лет отношений. Их развод был финализирован в 2024 году, при этом знаменитости до сих пор вовлечены в споры по поводу французской винодельни, которой они некогда совместно владели.
Личная жизнь Анджелины Джоли после развода.
Ранее 51-летняя Анджелина Джоли заявила, что ни с кем не встречалась после расставания с Брэдом Питтом.
«Я вроде как себя настроила (so I kind of get in my head), что этот аспект не центральный в моей жизни, если я сфокусирована на детях и семье», — уточнила актриса.
Однако ей пришлось задуматься об отношениях, когда она работала над фильмом «Кутюр», где сыграла режиссера Максин, узнавшую о том, что у нее рак груди. В ленте прописана любовная линия между Максин и персонажем Луи Гарреля. По словам Джоли, она признала, что Максин может быть предана своей дочери, но все равно нуждаться в отношениях как женщина.
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