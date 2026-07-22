Роспотребнадзор Волгограда получил 6600 обращений за полугодие 2026

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области получило в первом полугодии 2026 года 6600 обращений от волгоградцев. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступило 6042 обращения.
На нарушения прав потребителей поступило 44% обращений — 2875. Из них 56% (1605) касались розничной торговли: продажи табачной продукции, дистанционных договоров и маркировки товаров. В сфере услуг зафиксировано 44% (1270) обращений, из них 21% (266) — на финансовый рынок, 19% (246) — на услуги связи, 13% (165) — на бытовое обслуживание.
По данным ведомства, на нарушения санитарного законодательства пришлось 51% (3393) обращений. Больше половины из них — 51% (1719) — касались затопления подвалов, повышенной влажности и качества дезинфекции в многоквартирных домах. Еще 16% (555) обращений поступило на вывоз мусора и несанкционированные свалки.
По 4596 обращениям дали разъяснения, 982 передали в другие ведомства, по 1932 вынесли предостережения, подано 21 иск в суд.
Подать обращение можно на сайте 34.rospotrebnadzor.ru в разделе «Прием обращений граждан», отправить почтой на пр. Ленина, 50б в Волгограде либо принести лично в приемную управления или в его территориальные отделы.
Ранее сообщалось, что с начала осени волгоградцы будут платить по едуному коду.