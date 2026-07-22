Мергасовский дом в Казани полностью разберут для реставрации

«Проведена оценка технического состояния конструкции с учетом всех рекомендаций. Состояние кирпичной кладки, перекрытия, крыши — аварийное, лестниц — недопустимое. Инженеры посоветовали разобрать здание, так как демонтаж отдельных участков без полной разборки невозможен. Затем восстановить здание по специально разработанному проекту под современное использование, при этом сохранить те архитектурные объекты, которые находились там», — пояснил он.