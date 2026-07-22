Воронежцев приглашают принять участие в технологической премии

«В первый год проведения Технологической премии мы получили более 1700 заявок из 79 регионов России. Этот отклик наглядно демонстрирует, что премия может стать не просто инструментом признания выдающихся технологических достижений, но и платформой для диалога всех участников рынка. Мы видим, как благодаря подобным инициативам формируется единое пространство для взаимодействия стартапов, инвесторов и корпораций, что напрямую способствует развертыванию экосистемы открытых инноваций в самых разных уголках нашей страны».