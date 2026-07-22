Максим Иванов: «Парк возле новой набережной выходит на самый заметный этап работ»

— Этот проект строится вокруг пожеланий самих хабаровчан. Одному нужна беговая дорожка, другому — место для прогулки с коляской, третьему — тихая зона, где можно посидеть с книгой. Поэтому мы создаём не декоративный парк для отчёта, а живое пространство, которым люди будут пользоваться каждый день, — подчеркнул Максим Иванов.