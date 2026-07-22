СК организовал проверку после надругательств над школьницей в Лукояновском округе

Напомним, что девочку, ехавшую на велосипеде, зажала группа подростков из 8 человек и стала над ней издеваться, заставляя снять нижнее белье. К счастью, ей помогла женщина, которая находилась рядом с местом событий. Мама школьницы утверждает, что морально и психологически ее дочь пострадала.