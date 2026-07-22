Гущин ответил, будут ли убирать крен у башни Сююмбике

«Работы, которые сегодня запланированы на эти средства, не включают в себя изменение крена. Они пойдут на укрепление кирпичной кладки, гидроизоляцию, замену окон и так далее. В целом устранение наклона — это изменение мирового масштаба, так как это объект наследия ЮНЕСКО», — подчеркнул он.
При этом Гущин не уверен в том, что даже после проведения этих работ башня станет доступна для туристов, так как внутреннее убранство не соответствует требованиям безопасности. В частности, лестницы между уровнями слишком крутые. Однако могут быть разработаны проектные решения, которые могут открыть башню для всех желающих.