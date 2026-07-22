Гущин ответил, будут ли убирать крен у башни Сююмбике

При этом Гущин не уверен в том, что даже после проведения этих работ башня станет доступна для туристов, так как внутреннее убранство не соответствует требованиям безопасности. В частности, лестницы между уровнями слишком крутые. Однако могут быть разработаны проектные решения, которые могут открыть башню для всех желающих.