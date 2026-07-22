Как живет самая многодетная приемная семья России.

Здесь пахнет борщом и свежей сдобой. И тем самым ощущением дома. Татьяна Сорокина за свою жизнь стала мамой для 87 детей. Лишь двоих из них родила. Сегодня у нее более 60 внуков и десятки правнуков. За этими цифрами не только любовь и счастье, но и огромный труд, детские слезы и радость. А еще тысячи километров ради одного письма, детской надежды и тех самых слов: «Тетя, будьте нашей мамой!» Корреспондент «РГ» провела день в самой многодетной приемной семье России и узнала, почему приемных детей возвращают обратно, на что потратить миллион и как жить, когда тебе 75, а ты в ответе за десяток трудных подростков.
«Думала, больше не возьму…».
Ростовская область, город Аксай. Меня встречают с объятиями — мы знакомы с Татьяной Васильевной уже больше 30 лет. В 90-е о Сорокиных ходили легенды, говорили: они принимают каждого ребенка, кто к ним попросится. А еще к ним привозили на экскурсии «домашних» детей в воспитательных целях, чтобы показать, как живут сверстники, которые отличаются от стандартных. И меня, девчонку еще, тоже мама привезла. Запомнила свое первое чувство: «Как же здесь весело!» И слова «папы Миши», главы многодетного семейства: «Дом — это не стены. Дом — это когда тебя ждут. И если кто-то стучит в твою дверь, открывай».
Первый приемный ребенок у Сорокиных появился более полувека назад совершенно случайно (соседка оставила у них маленькую дочку Сашу на пару часов, но оказалось — навсегда). Сорокины мечтали о большой семье. Но после рождения сына стало понятно: больше своих детей рожать нельзя (у Василия генетическое заболевание — не видит, не говорит). И тогда они стали брать детей в свою семью. Без оглядки на национальность, состояние здоровья, не задумываясь о «плохой генетике». Спасали, лечили, учили. А главное — дарили любовь.
Татьяна и Михаил Сорокины с родной дочерью Аннушкой (1972 год). Фото: Из личного архива.
Папы Миши нет уже 13 лет. Но его слова здесь помнят. И дом по-прежнему полон детского смеха. Во дворе шум, гам. На импровизированной спортплощадке подростки показывают кульбиты на турнике, делают сальто на лужайке, играют в мяч. А славная улыбчивая девчушка с косичкой крутится возле мамы.
«Это наша Таисия — самая младшая», — знакомит меня с семейством Татьяна Васильевна. Тасе 12, не говорит, но все понимает. Синдром Дауна. Родная мать бросила в роддоме, потом отказались и приемные родители — не рассчитали силы, вернули. Сорокина забрала.
— Когда в 2013-м не стало мужа, думала: все, больше никого не возьму, — говорит Татьяна Васильевна. — Но нет, не смогла…
Показывает фото. Три мальчика из Иркутска, братья. Увидели Сорокиных по телевизору, написали письмо из детдома: «Добрая тетя, заберите нас». А потом где-то раздобыли номер телефона и позвонили. Сердце дрогнуло. Купила билет на самолет. И со словами: «Здравствуйте, я ваша мама», — приехала к пацанам.
— Братьям было 10, 12 и 14 лет. Пьющую мать лишили родительских прав, отец неизвестен. Домой мы уже возвращались на поезде вчетвером. Сейчас парни выросли, двое стали сварщиками, один — грузчик на складе. Получили жилье от государства, живут от меня недалеко и часто приходят в гости.
Череда предательств.
Потом в семье один за другим появились подростки с до боли похожими историями. Леша, Сережа, Ваня, Тимур… История каждого — череда предательств. Прошедшие не одну приемную семью, преданные по несколько раз взрослыми. В опеке знали: справиться с трудными сиротами по силам лишь очень опытной маме.
— За последние 10 лет мне передавали только тех, кого уже пытались взять в другие приемные семьи, но потом возвращали. Я понимала, на что иду, — уточняет Татьяна Васильевна. — Приемные родители, раз они решаются на такой шаг, должны знать: будет сложно. Но все возможно.
Если решились взять приемного ребенка, забудьте о том, что он приемный. Любите, как своего. Целуйте перед сном. Умейте прощать и любить.
— Почему дети повторно оказываются в детском доме?
— Конечно, на то, что сирот забирают в семьи, повлияло материальное стимулирование. Когда мы начинали, речи о деньгах не шло. Мы действовали по велению сердца. Сегодня у некоторых иная мотивация. Или готовность не на том уровне. Главное — воспитание и среда. А еще понимание, что такие дети часто нездоровы и требуют ресурсов: и финансовых, и временных, и физических. Поэтому важно усилить подготовку приемных родителей.
Спрашиваю о главных проблемах приемных детей.
— Лень, запущенность, отсутствие правил гигиены, воровство.
Да, приемным родителям совсем не позавидуешь.
— Первое время, оказавшись в семье, они пытаются наесться впрок, воруют еду, прячут по шкафам. Я не люблю, когда обманывают, хитрят. Объясняю: хочешь есть — попроси, возьми. Но нужны годы, чтобы это ликвидировать. И все только собственным примером.
Семейный калькулятор.
Сегодня государство многое делает для избавления России от сиротства. И результат налицо.
— Доходы семьи стали стабильными. Программы прекрасные! Жаль, такого не было, когда мы начинали. Но то, что детей сперва берут и потом возвращают, — обратная сторона этой медали. А так нельзя. Дети же не игрушки!
А еще она говорит о том, что не раз слышала упреки: мол, на сиротах наживается. Говорит даже не с обидой — с улыбкой: «А вы сами попробуйте и поймете, кто за чей счет живет». И раскрывает секрет своего кошелька.
— Я получаю президентскую пенсию плюс моя пенсия по возрасту и по инвалидности (всего 75 тысяч рублей). 40 тысяч рублей — моя зарплата как приемной матери (половину отдаю своей помощнице дочери Александре). Кровный сын Василий (инвалид первой группы) получает пенсию 40 тысяч рублей, приемный сын-инвалид Денис — 20 тысяч. Плюс на семерых несовершеннолетних, взятых под опеку, государство платит по 14 тысяч рублей в месяц (всего около 100 тысяч рублей). Все в общий котел.
Таким образом на семью из трех взрослых и семи ребят выходит 275 тысяч рублей, 27,5 тысячи на человека в месяц — не густо. Но у Сорокиной есть свои «лайфхаки» семейной экономии и экономики. Например, оптовые закупки раз в месяц на рынках и продуктовых базах. Фрукты и овощи берут ящиками и мешками, печенье и творожные сырки — коробками, муку — упаковками… Средства гигиены и уборки также покупают впрок.
А вот каких-то особых преференций у них нет.
— Льготы как ветерану будут мне предоставлены, когда я не буду работать, — уточняет Татьяна. — А это еще шесть лет, пока самой младшей Таисии не исполнится 18 лет.
Компенсацию по ЖКХ они не получают, так как в доме прописано много людей и от всех нужны справки о работе и доходах. В их доме в поселке Рассвет до сих пор прописано более 30 человек. Это уже воспитанные Татьяной приемные дети, а теперь «вылетевшие из гнезда». Но они с трудом выписываются и регистрируются на своих квадратных метрах.
И налоговый вычет при покупке жилья усыновленным детям предоставляется самим же детям.
— Не люблю эти разговоры, — отмахивается Татьяна. — И ни у кого ничего никогда не прошу. Но дети всегда сыты, обуты-одеты. И знают, что их любят. Вот это главное. А себе за год я ничего не купила.
Продукты они закупают оптом, а 30-литровой кастрюли борща семье хватает на два дня Фото: Елена Мелихова.
Телефон у нее разбитый уже восемь лет. А у старших айфоны подержанные из ломбарда, с их счетов.
— Отчитываемся чеками за 14 тысяч в месяц на ребенка, которые дает государство, — уточняет Татьяна Васильевна. — Вот выходим мы из больницы, и сын попросит шаурму — 300 рублей. И я покупаю. И все — суточный бюджет съеден. А его еще одевать, обувать, в театры возить, в аквапарк, на экскурсии. Я все это делаю за свои деньги.
Вот такая получается «нажива» на приемных детях.
В последнее время Александра (та самая первая приемная дочь, ей уже за 50) — главный повар в семье, кухня на ней. Борщ в 30-литровой кастрюле — самое любимое блюдо на обед. С мясом и сметаной, вкусно и сытно. Автор этих строк пробу сняла — не отпустили, не накормив.
А Татьяна Васильевна не только любимая и любящая мама, но и главный бухгалтер, снабженец, логист, водитель, воспитатель, психолог, переговорщик, миротворец. Несмотря на возраст (а ей уже 75), постоянно за рулем. И каждый ее день проходит в ритме, который не всякий молодой осилит: закупки, поездки по медицинским и социальным учреждениям, оформление детей в лагерь (путевки дают бесплатно), когда школа — уроки контролирует…
— Сейчас вот только Диму с его мебелью отправила на новую квартиру. Приехал сын Руслан, которому я дом подарила, привез прицеп-будку. Туда влезли два дивана, холодильник, стулья, стол, тумба и всякая мелочь, — перечисляет Сорокина.
А еще (она об этом не говорит, но я знаю) четвертый год возит гуманитарку на передовую раз в два месяца. Сама. Четверо ее ребят ушли добровольцами. Вачё — четвертый год на фронте, был ранен под Бахмутом, вернулся обратно. Сергей третий год воюет, после ранения в госпитале. Внук Александр — второй год. Приемный сын Леша Татаров погиб в 2023 году.
— У Вачика и Александра медали «За отвагу», медали Жукова. Уважаю. Молюсь. Не только за своих, а за всех мальчишек, которые там. Ведь они все для меня — мальчишки, — говорит Татьяна Васильевна. — В прошлый раз под Донецком разгружались. Кто-то крикнул: «Птички!» Все разбежались. А я стою, в небо смотрю…
«Жалею, что отпустила».
87 детей. Более полувека воспитания приемных 85. Спрашиваю у Сорокиной: о чем она жалеет?
— Не пожалела ни разу, что приняла в семью всех своих детей. Хоть порой и было очень сложно. Жалею, что однажды отпустила, — произносит Татьяна Васильевна, и на ее глазах выступают слезы.
Однажды в калитку дома Сорокиных постучали. На пороге стояла бабушка с девочкой лет двенадцати. Женщина буквально затолкала внучку во двор: «Иди, поживи в детдоме! Раз не слушаешься». Татьяна Васильевна обняла перепуганную девочку и пригласила в дом. Седа (так ее звали) оказалась замечательным ребенком: училась хорошо, любила читать книги, была тихой и ласковой. Она потеряла мать и жила с бабушкой, но та не справлялась. Девочка прижилась в семье. Ее полюбили все. Никаких документов не оформляли — так, по-доброму, оставили жить.
Увидели Сорокиных по телевизору, написали письмо из детдома: «Добрая тетя, заберите нас».
А через полгода в дверь постучали снова. На этот раз тетя Седы. С документами на опеку. Татьяна Васильевна не могла противиться закону — родственница имела право забрать ребенка. Как ни болело сердце, она отпустила Седу. А вскоре пришла страшная весть: девочку убили.
— Это моя самая большая боль и ошибка, — говорит Татьяна Васильевна. — Я очень жалею, что позволила ей уйти. Может, если бы я настояла, если бы поборолась… Она была бы жива.
В чем надо менять закон.
Татьяна Васильевна говорит о проблеме, которая бьет по карману приемных семей и разрушает отношения. Надеется: узнают те, кто принимает законы, и что-то изменится.
— Как только ребенок поступает в ПТУ или колледж, его снимают с материального обеспечения семьи (те самые 14 тысяч на содержание). С этого момента все средства перечисляют на карту подростка. Подразумевается, что учебное заведение принимает его на полное гособеспечение, хотя он по-прежнему живет дома, не в общежитии, питается дома, а не в столовой. Но пособие на него в семью больше не приходит. Родители оплачивают за него коммуналку, покупают сезонную одежду, обувь. А ребенок получает на карту сумму ежемесячно, считает это «личными деньгами» и за 2−3 дня тратит все на гаджеты, безделушки и шаурму.
Такая история, например, с 17-летним Максимом. В училище зачислили на гособеспечение, но общежитие не дали. Он питается дома, здесь проводит и каникулы.
— Нельзя насильно переводить детей на полное обеспечение, если они живут в приемной семье. Я не могу одевать его по его запросам, ведь средства на его содержание в семью не доходят. Нужен выбор: либо общежитие и полное гособеспечение, либо семья и пособие родителям.
Как потратить миллион.
У Татьяны Васильевны три государственные награды, среди которых «Лауреат премии президента РФ в области образования за 2003 год». По закону полагается доплата к пенсии. Но ей не платили 20 лет. Местные чиновники отказывали: «Вы работаете приемной матерью, значит, не на пенсии». Пришлось обращаться к президенту России. «Добилась! Пересчитали с 2020 года, недоплата составила почти миллион рублей. Деньги пришли».
У Татьяны Сорокиной много наград, среди них три — государственные. Фото: Елена Мелихова.
И как потратили? — спрашиваю.
— Отдала на ЭКО. У моего внука (сына приемной дочери) не было детей. Теперь правнуку Тимошке полтора года. Бегает уже. А на остальные деньги несколько свадеб детям сыграла.
— А себе?
— Себе? Зубы вставить надо. Три сломала за год. Но сначала квартиры детям. Я продала землю, коплю, покупаю жилье тем, кого усыновила. У них нет права на государственную квартиру, в отличие от тех, кто под опекой. Но у меня все с жильем. Крыша над головой — главное. И обеспечить ее — задача родителей. Да, не дворцы строим. Но старт обязательно нужен.
Татьяна Васильевна достает коробку с наградами. Тянется к одной из них. К статуэтке с надписью «Совесть» — награде от Российского детского фонда.
— Именно это качество считаю самым главным для человека. Совесть и порядочность. Для приемного родителя это особенно важно.
Главный совет от матери 87 детей: «Если решились взять приемных детей, забудьте о том, что ребенок приемный. Любите, как своего. Чаще говорите, что любите его, что он хороший. Целуйте перед сном. Умейте прощать и терпеть».
Татьяна Васильевна меня провожает до калитки. И я не могу не спросить: «А если завтра в дверь постучат и какой-то ребенок попросит стать его мамой, как поступите?».
Она долго думает. А потом, вздохнув, отвечает: «Конечно, дверь не закрою. Но ведь я очень давно не только бабушка, но и прабабушка уже. А старшему правнуку уже почти 15 лет. Скоро уже прапрабабушкой стану. Скорее всего, объясню ребенку свою ситуацию… и обязательно помогу найти ему хорошую приемную семью».
Конкретно.
Суточный расход семьи.
Хлеб — 10 буханокМясо — 3 кгКрупы или макароны — 3 кгКартофель (на ужин) — 8 кгМолоко, кефир — 3−4 литраСахар — 1 кгФрукты, ягоды — 3 кгМука — 2 кгЯйца — 20−25 штук и другое.
30-литровой кастрюли борща хватает на два дня.