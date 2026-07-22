Как живет самая многодетная приемная семья России.

Здесь пахнет борщом и свежей сдобой. И тем самым ощущением дома. Татьяна Сорокина за свою жизнь стала мамой для 87 детей. Лишь двоих из них родила. Сегодня у нее более 60 внуков и десятки правнуков. За этими цифрами не только любовь и счастье, но и огромный труд, детские слезы и радость. А еще тысячи километров ради одного письма, детской надежды и тех самых слов: «Тетя, будьте нашей мамой!» Корреспондент «РГ» провела день в самой многодетной приемной семье России и узнала, почему приемных детей возвращают обратно, на что потратить миллион и как жить, когда тебе 75, а ты в ответе за десяток трудных подростков.