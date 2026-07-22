Франция первой в Европе ввела запрет на соцсети для подростков

Решение поддержали 279 депутатов, против проголосовал 81 парламентарий.
Новый закон обязывает соцсети проводить верификацию возраста пользователей, но конкретные методы проверки в документе не прописаны. Также вводится запрет на использование мобильных телефонов старшеклассниками на территории школ, уточняет телеканал BFMTV.
Власти Франции намерены внедрять ограничения поэтапно. С 1 сентября проверку возраста будут проходить новые учетные записи. Для уже существующих аккаунтов обновленные правила вступят в силу с 1 января 2027 года.
Во ряде странах мира уже действуют меры по ограничению доступа детей к интернету и социальным сетям. Одну из самых строгих позиций заняла Австралия: там с конца 2025 года действует запрет на использование ряда социальных платформ для подростков младше 16 лет.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о принятии мер по введению общеевропейских возрастных ограничений на использование соцсетей.