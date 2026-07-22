Калининградский автовокзал предупредил пассажиров о ремонтных работах

На автовокзале Калининграда стартовали плановые ремонтные работы. В их рамках запланированы обновление зала ожидания и инфраструктуры. Информация об этом размещена в соцсетях автовокзала.
На время ремонта возможны временные неудобства, такие как изменение схемы движения внутри автовокзала и небольшой шум.
«Приносим извинения за доставленные хлопоты и просим отнестись с пониманием. Мы стараемся для вас, чтобы уже совсем скоро вы могли пользоваться обновлённым пространством», — добавили в автовокзале.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше