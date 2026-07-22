Власти показали, как идёт благоустройство сквера на ул. Флотской

Осенью 2019 года зелёную зону в районе улиц Флотской, Крымской и Московского проспекта предложили назвать сквером Подводников. В августе 2023 года власти заказали проект реконструкции сквера. Контракт заключили с компанией «Проекткант». Стоимость работ составила 1,3 млн рублей. В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик завершает разработку проекта. Территория дважды участвовала в общественном голосовании на проведение благоустройства, первое место так и не заняла, но власти всё же решили её благоустроить.