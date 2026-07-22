Володин заявил о радикальных изменениях на топливном рынке России

Он отметил, что топливо должно быть доступно и для передовой, и для тыла, и для уборочной кампании, и для экстренных служб. Ранее депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Эта мера должна помочь стабилизировать поставки и сдержать цены.