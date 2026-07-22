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Володин заявил о радикальных изменениях на топливном рынке России

Ситуация с ценами на топливо и его поставками в России должна начать улучшаться в ближайшие дни.

Ситуация с ценами на топливо и его поставками в России должна начать улучшаться в ближайшие дни. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Посмотрите, вот буквально завтра, послезавтра ситуация радикально начнет меняться», — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что топливо должно быть доступно и для передовой, и для тыла, и для уборочной кампании, и для экстренных служб. Ранее депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Эта мера должна помочь стабилизировать поставки и сдержать цены.

Для обеспечения внутреннего рынка власти уже приняли дополнительные меры, включая запрет на экспорт бензина, изменения в биржевых торгах и налоговые стимулы для импорта топлива и увеличения его производства в стране. В начале месяца Владимир Путин также подписал закон, направленный на обеспечение российского рынка бензином и дизелем и поддержку нефтеперерабатывающих заводов.

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