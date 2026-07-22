Каждый пятый житель Калининградской области за год потратил больше 100 тыс. рублей на помощь близким — исследование

В Калининградской области 18% жителей за последний год потратили на помощь близким больше 100 тыс. рублей. Ещё 22% направили на поддержку родственников и друзей до 100 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики hh.ru и Группы «Ренессанс Страхование» по итогам опроса.
Чаще всего, как показало исследование, в деньгах нуждаются родители и близкие друзья — по 27%. Ещё 18% опрошенных помогают детям, 16% — братьям и сёстрам. Почти половина жителей региона — 47% — готовы делиться деньгами безвозмездно. Ещё 25% могут дать в долг на неопределённое время, а 17% согласны помочь только при условии, что сумму вернут в оговорённый срок. При этом 37% участников опроса заявили, что поддерживают близких без каких-либо условий, а 5% не дают в долг ни при каких обстоятельствах.
Более трети опрошенных — 38% — готовы единоразово выделить на помощь не больше 50 тыс. рублей. Сумму от 50 до 100 тыс. готовы дать 17%, от 100 до 200 тыс. — 5%, свыше 200 тыс. — 2%. Каждый четвёртый житель региона — 26% — сообщил, что в случае необходимости может отдать на это все свои накопления.
За последние два года только 13% жителей Калининградской области отказывали близким в финансовой поддержке. Ещё 27% рассказали, что помогали родным один-два раза, а 29% регулярно поддерживали деньгами друзей или родственников.
Среди тех, кто помогал близким в течение последнего года, больше половины — 52% — потратили на это не более 50 тыс. рублей. Ещё 22% направили от 50 до 100 тыс., 9% — от 100 до 200 тыс., и ещё 9% оказали поддержку на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.
При этом калининградцы готовы помогать не в любой ситуации. Так, 38% выделят деньги, только если поймут, что человек действительно не справится без их участия. Ещё 15% согласятся помочь лишь в случае угрозы жизни и здоровью близких.
Больше всего респондентов не готовы покрывать проблемы, связанные с азартными играми и другими зависимостями, — так ответили 69%. Ещё 54% откажут тем, кто уже занимал, но не вернул деньги, а 51% не станут помогать, если человек просит средства только ради привычного уровня комфорта.
«Страхование способно закрыть множество рисков серьёзных проблем с деньгами у близких: от полиса онкострахования для родителей-пенсионеров (такая программа стоит от 2 тыс. рублей в год) до страхования ребенка-спортсмена от несчастных случаев. Самая банальная причина срочного поиска денег — неожиданный диагноз или травма, с суммами на лечение не из тех, что можно за неделю собрать по знакомым», — прокомментировал управляющий директор «Ренессанс Страхование» Артём Искра.
Среди тех, кто в любом случае отказал бы близким в помощи, 67% объяснили это отсутствием финансовой возможности. Ещё 33% считают, что взрослый человек должен сам решать свои проблемы, а 22% предпочитают вместо денег давать советы или помогать с поиском работы.
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