Каждый пятый житель Калининградской области за год потратил больше 100 тыс. рублей на помощь близким — исследование

Чаще всего, как показало исследование, в деньгах нуждаются родители и близкие друзья — по 27%. Ещё 18% опрошенных помогают детям, 16% — братьям и сёстрам. Почти половина жителей региона — 47% — готовы делиться деньгами безвозмездно. Ещё 25% могут дать в долг на неопределённое время, а 17% согласны помочь только при условии, что сумму вернут в оговорённый срок. При этом 37% участников опроса заявили, что поддерживают близких без каких-либо условий, а 5% не дают в долг ни при каких обстоятельствах.