В Перми будут судить шеф-повара заведения, где отравились более 90 человек

В июне 2025 года более 20 человек после проведения выпускного вечера в заведении в центре Перми обратились к медикам с признаками отравления. Заболевшие связывали свое состояние с употреблением кулинарной продукции в банкетном зале на улице Монастырской. СУСК из-за случаев острой кишечной инфекции у посетителей заведения возбудило дело по статье о небезопасных услугах.