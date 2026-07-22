Эксперт Мирзонов рассказал, что следует делать для оказания медуслуг при отсутствии прописки

Если угрозы для жизни нет, но самочувствие ухудшилось, вызвать доктора можно из ближайшего фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) или районной поликлиники. Для этого совершенно не обязательно быть прикрепленным именно к этой больнице, тем более что сменить медучреждение по закону разрешается лишь единожды в год.