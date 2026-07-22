Эксперт Мирзонов рассказал, что следует делать для оказания медуслуг при отсутствии прописки

Депутат комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Владислав Мирзонов рассказал, что следует делать для оказания медуслуг при отсутствии прописки. Об этом он заявил изданию Regions.ru.
«С наступлением тепла тысячи жителей Подмосковья перебираются за город, где на фоне отдыха легко подхватить простуду с высокой температурой, сорвать спину или столкнуться с резким обострением давних недугов. В каких случаях медики приедут на дачный участок без местной прописки и могут ли они законно отказать в визите?», — рассуждает эксперт.
Как подчеркивает парламентарий, экстренная и неотложная врачебная помощь предоставляется по всей территории России без привязки к месту регистрации. Иными словами, если у вас внезапно произошел гипертонический криз или ребенка ужалила пчела, требующая немедленной инъекции, бригада прибудет в любом случае. Медики не вправе ответить отказом. Это правило распространяется на каждого человека, находящегося в пределах области, независимо от того, из какого региона он приехал.
Если угрозы для жизни нет, но самочувствие ухудшилось, вызвать доктора можно из ближайшего фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) или районной поликлиники. Для этого совершенно не обязательно быть прикрепленным именно к этой больнице, тем более что сменить медучреждение по закону разрешается лишь единожды в год.
«Необходимо набрать номер 122 и оставить заявку на визит врача, назвав свои полные фамилию, имя и отчество, дату рождения, актуальный адрес местонахождения на даче, данные полиса ОМС и суть жалоб. Далее система автоматически направит запрос в то подразделение, которое обслуживает данную территорию. Любой поступивший вызов будет принят в работу», — пояснил Мирзонов.
Соискатель помощи со своей стороны обязан обеспечить врачу беспрепятственный доступ на участок. Также владельцы загородных домов всегда имеют право самостоятельно прийти на прием в сельский ФАП. Там обязаны принять пациента без оглядки на штамп о регистрации. С собой необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
В ситуации необоснованного отказа эксперт советует сохранять спокойствие, указать сотрудникам на нарушение законодательства и потребовать официально задокументировать этот отказ.
Ранее сообщалось, что порядок оказания платных медуслуг изменится для нижегородцев с 1 сентября.