В Самаре уличную певицу оштрафовали за матерные песни

Видеозапись с происшествием выявили в ходе ежедневного мониторинга интернета сотрудники полиции. После проверки личности нарушительницы сотрудники отдела МВД РФ по Новокуйбышевску доставили девушку в территориальный отдел для выяснения обстоятельств. С ней провели профилактическую беседу и разъяснили требования закона.