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В Самаре уличную певицу оштрафовали за матерные песни

Ленинский районный суд Самары признал жительницу Новокуйбышевска виновной в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Она исполняла песни с ненормативной лексикой в общественном месте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Источник: Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером на Волжском проспекте в Самаре. Как установили правоохранители, 19летняя безработная девушка исполняла музыкальные композиции через микрофон и акустическую колонку. Тексты песен включали нецензурную брань.

Видеозапись с происшествием выявили в ходе ежедневного мониторинга интернета сотрудники полиции. После проверки личности нарушительницы сотрудники отдела МВД РФ по Новокуйбышевску доставили девушку в территориальный отдел для выяснения обстоятельств. С ней провели профилактическую беседу и разъяснили требования закона.

В суде девушка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей административный штраф.