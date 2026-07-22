Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте нет воды из-за отключения света

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В Ялте в среду из-за отключения электроэнергии воду дадут только вечером — в период с 19:00 до 22:00 часов. Об этом сообщает «Водоканал ЮБК».

Источник: РИА "Новости"

«В связи с отключением электроэнергии водоснабжение в городе Ялта ограничено. Подача воды 22.07.2026 будет осуществляться в вечернее время — с 19:00 до 22:00», — говорится в сообщении.

Расписание подачи воды на последующие дни будет опубликовано позже, уточнили в водоканале.

Ранее в среду глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты «Центры содействия», где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.

Как сообщалось, на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.

Узнать больше по теме
Ялта: главный курорт южного побережья Крыма
Ялта — один из самых известных курортных городов на Черноморском побережье Крымского полуострова. Он расположен в южной части региона и считается одним из ключевых центров туризма и отдыха. Город активно развивается как туристическая территория: собрали главное о нем.
Читать дальше