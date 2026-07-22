В Ялте нет воды из-за отключения света

«В связи с отключением электроэнергии водоснабжение в городе Ялта ограничено. Подача воды 22.07.2026 будет осуществляться в вечернее время — с 19:00 до 22:00», — говорится в сообщении.
Расписание подачи воды на последующие дни будет опубликовано позже, уточнили в водоканале.
Ранее в среду глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты «Центры содействия», где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.
Как сообщалось, на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.