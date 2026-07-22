Диетолог Шепелева предупредила, для кого молодой картофель может быть опасен

Здоровым людям отказываться от молодого картофеля не нужно. Наибольшую пользу он приносит, если готовить его в кожуре или запекать без масла, поскольку самое ценное в молодом картофеле — под тонкой кожицей. Его достаточно промыть щеткой и не чистить: так сохраняется больше витаминов, микроэлементов и клетчатки.