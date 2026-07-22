Диетолог Шепелева предупредила, для кого молодой картофель может быть опасен

Молодой картофель — полезный сезонный овощ, богатый витамином С, калием и клетчаткой. Однако не всем он подходит. Диетолог Александра Шепелева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому стоит ограничить его употребление.
Эксперт отметила, что молодой картофель легче усваивается из-за меньшего содержания крахмала, но его нельзя есть в больших количествах. Поэтому он не рекомендуется людям с декомпенсированным диабетом, инсулинорезистентностью или низкоуглеводной диетой, так как он повышает уровень глюкозы.
Также с осторожностью следует употреблять молодой картофель при обострениях заболеваний ЖКТ и хронической болезни почек. Врач объяснила, что картофель богат калием, который при нарушениях функции почек может быть вреден. Жареный молодой картофель не рекомендуется при болезнях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.
Здоровым людям отказываться от молодого картофеля не нужно. Наибольшую пользу он приносит, если готовить его в кожуре или запекать без масла, поскольку самое ценное в молодом картофеле — под тонкой кожицей. Его достаточно промыть щеткой и не чистить: так сохраняется больше витаминов, микроэлементов и клетчатки.
Взрослым рекомендуется съедать 150−200 граммов молодого картофеля за один приём пищи. Для сбалансированного рациона его можно сочетать с овощами и белками, таким как рыба, птица или нежирное мясо.