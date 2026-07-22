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Пять новых общественных пространств обустроили в Волгоградской области

В Михайловке, Камышине, Калаче-на-Дону, Котово и Котельниково Волгоградской области завершены.

В Михайловке, Камышине, Калаче-на-Дону, Котово и Котельниково Волгоградской области завершены работы по благоустройству общественных пространств, получивших наибольше количество голосов жителей на всероссийском голосовании в 2025 году.

По информации областного комитета ЖКХ, в Михайловке для жителей частного жилого фонда на месте бывшего пустыря на пересечении улиц Пархоменко и Есенина появился сквер Есенина. В Камышине обновили территорию сквера в границах домов № 7 и 9 у площади Павших борцов, а также участки пешеходной зоны по ул. Героя Советского Союза В. А. Федоркова и по ул. Молодежной. В Котельниково благоустроили пешеходные зоны по ул. Пушкина в границах от ул. Малиновского до ул. Кивгила и ул. Ротмистрова в границах от ул. Ломакина до ул. Лесная. В Котово обустроили тротуары по ул. Победы от Губкина до Чернышевского. В Калаче-на-Дону новый облик получила нечетная сторона ул. Чекмарева в границах ул. Октябрьской до Пролетарской.

Напомним, жители региона ежегодно участвуют в голосовании по выбору объектов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общественные пространства, за которые проголосовали больше всего жителей, реконструирутся в первую очередь.

Фото администрации Волгоградской области.