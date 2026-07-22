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Волгоградка отсудила у УК «Жемчужина» более 450 тысяч за затопленную квартиру

Жительница Волгограда добилась возмещения ущерба от управляющей компании за текущую крышу.

Источник: Комсомольская правда

Квартиру жительницы одного из домов на улице Кунцевской в Волгограде в январе 2026 года затопило из-за текущей крыши. Пришлось делать дорогостоящий ремонт и идти в суд, так как управляющая компания за полгода не возместила ущерб и не отремонтировала дырявую кровлю. По решению суда УК «Жемчужина» выплатит Марине Н. более 450 тысяч рублей компенсации и штрафа, а также возместит 41 тысячу рублей судебных расходов, сообщили в Дзержинском районном суде.

— Решением суда на ООО «УК “Жемчужина” возложена обязанность произвести ремонт кровельного покрытия многоквартирного дома по улице Кунцевской, — рассказали в суде.

Также УК должна оплатить стоимость ремонта затопленной квартиры — 291 844 рубля, расходы на оценку ущерба — 10 500 рублей, стоимость шифера — 564 рубля, плюс услуги юриста — 30 тысяч. Плюс к этому с «Жемчужины» взыскали штраф в 148 422 рубля и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Правда, решение суда еще могут обжаловать, да и денег от УК волгоградке нужно дождаться.