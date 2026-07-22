Волгоградка отсудила у УК «Жемчужина» более 450 тысяч за затопленную квартиру

Квартиру жительницы одного из домов на улице Кунцевской в Волгограде в январе 2026 года затопило из-за текущей крыши. Пришлось делать дорогостоящий ремонт и идти в суд, так как управляющая компания за полгода не возместила ущерб и не отремонтировала дырявую кровлю. По решению суда УК «Жемчужина» выплатит Марине Н. более 450 тысяч рублей компенсации и штрафа, а также возместит 41 тысячу рублей судебных расходов, сообщили в Дзержинском районном суде.