Кинолог из Калининграда с бельгийской овчаркой Бумером стал лучшим на чемпионате СЗФО Росгвардии

Участие приняли специалисты из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областей и Республики Коми.
Калининградский кинолог — начальник кинологической службы Управления Росгвардии по Калининградской области — со служебной собакой по кличке Бумер завоевал два «золота». Бельгийская овчарка Бумер признана лучшей патрульно-розыскной собакой в округе, а также самой послушной собакой.
Росгвардейцы соревновались в задержании условного нарушителя, обыске местности на наличие взрывчатых веществ в ручной клади и зданиях, сдавали нормативы по подавлению огневой точки и демонстрировали общий курс дрессировки.
Первое место в командном зачёте заняли кинологи спецмоторизованного Измайловского полка (Санкт-Петербург), второе — военнослужащие полка по охране важных гособъектов (Ленинградская область), третье — росгвардейцы 33-й бригады оперативного назначения (Ленинградская область). Чемпионат посвятили 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка.