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Кинолог из Калининграда с бельгийской овчаркой Бумером стал лучшим на чемпионате СЗФО Росгвардии

В Ленинградской области завершился чемпионат по многоборью кинологов на первенство Северо-Западного округа Росгвардии.

Источник: Kaliningradnews

Участие приняли специалисты из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областей и Республики Коми.

Калининградский кинолог — начальник кинологической службы Управления Росгвардии по Калининградской области — со служебной собакой по кличке Бумер завоевал два «золота». Бельгийская овчарка Бумер признана лучшей патрульно-розыскной собакой в округе, а также самой послушной собакой.

Росгвардейцы соревновались в задержании условного нарушителя, обыске местности на наличие взрывчатых веществ в ручной клади и зданиях, сдавали нормативы по подавлению огневой точки и демонстрировали общий курс дрессировки.

Первое место в командном зачёте заняли кинологи спецмоторизованного Измайловского полка (Санкт-Петербург), второе — военнослужащие полка по охране важных гособъектов (Ленинградская область), третье — росгвардейцы 33-й бригады оперативного назначения (Ленинградская область). Чемпионат посвятили 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка.

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