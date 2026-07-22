Около 3 тыс. кв. м асфальта обновили в Калашном переулке в центре Москвы

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт в Калашном пер., который проходит от ул. Большая Никитская до Нижнего Кисловского пер. Всего обновили около 3 тыс. кв. м дорожного полотна», — сказал Бирюков.