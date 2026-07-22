Около 3 тыс. кв. м асфальта обновили в Калашном переулке в центре Москвы

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт в Калашном пер., который проходит от ул. Большая Никитская до Нижнего Кисловского пер. Всего обновили около 3 тыс. кв. м дорожного полотна», — сказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что ранее ремонт там проводился в 2016 году.
«Одна из причин ремонта дорог — колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик», — добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.