Иран атаковал дронами авиабазы США в Иордании и Бахрейне

До этого иранские СМИ сообщали, что американские военные нанесли удары как минимум по шести городам страны. В списке пострадавших территорий оказался крупный индустриальный центр Тебриз, а также города на юго-западе — Бендер-Махшехр, Бехбехан и Омидийе. Кроме того, атакам подверглись объекты в провинции Хамадан. Сообщалось также, что американские силы атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, расположенные на побережье Оманского залива.