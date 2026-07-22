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Иран атаковал дронами авиабазы США в Иордании и Бахрейне

22 июля иранские военные заявили об атаке с использованием беспилотников на объекты США в Иордании. Как передает агентство «Мехр», удары пришлись по авиабазе Аль-Азрак. Целями стали казармы, бытовые постройки и склады американских вооруженных сил.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Параллельно с этим Тегеран задействовал БПЛА против сил США на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне. Там под удар попали склады, а также ангары для оборудования и ремонта американских военных самолетов.

Эти действия стали ответом на предыдущие атаки со стороны Вашингтона. Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке отчиталось о завершении 11-й волны ударов по Ирану.

До этого иранские СМИ сообщали, что американские военные нанесли удары как минимум по шести городам страны. В списке пострадавших территорий оказался крупный индустриальный центр Тебриз, а также города на юго-западе — Бендер-Махшехр, Бехбехан и Омидийе. Кроме того, атакам подверглись объекты в провинции Хамадан. Сообщалось также, что американские силы атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, расположенные на побережье Оманского залива.

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