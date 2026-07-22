Хабаровчанка победила на чемпионате России по парашютно-атлетическому многоборью

Кандидат в мастера спорта России Вера Алис заняла первое место в атлетическом многоборье. Спортсмены демонстрировали мастерство в трех дисциплинах: легкоатлетическом кроссе на дистанцию 1,5 км для женщин, плавании на сто метров вольным стилем и прыжках с парашютом на точность приземления. В последней дисциплине участникам соревнований было необходимо приземлиться на указанную точку — круг диаметром два см. Выполнение задачи осложняли резкие смены направления ветра. Вера Алис в напряженной борьбе с соперниками — мастерами спорта России завоевала победу, опередив соперницу на пять очков.