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Хабаровчанка победила на чемпионате России по парашютно-атлетическому многоборью

Вера Алис показала мастерство в кроссе, плавании и точности приземления.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Тверской области прошли чемпионат и первенство России по парашютно-атлетическому многоборью. По итогам соревнований чемпионкой России стала хабаровчанка Вера Алис, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участие в соревнованиях приняли 26 спортсменов из 11 регионов России, а также из Республики Беларусь. Вера Алис стала единственной представительницей Хабаровского края.

Кандидат в мастера спорта России Вера Алис заняла первое место в атлетическом многоборье. Спортсмены демонстрировали мастерство в трех дисциплинах: легкоатлетическом кроссе на дистанцию 1,5 км для женщин, плавании на сто метров вольным стилем и прыжках с парашютом на точность приземления. В последней дисциплине участникам соревнований было необходимо приземлиться на указанную точку — круг диаметром два см. Выполнение задачи осложняли резкие смены направления ветра. Вера Алис в напряженной борьбе с соперниками — мастерами спорта России завоевала победу, опередив соперницу на пять очков.

В перспективе у спортсменки участие в зимнем чемпионате России по парашютно-атлетическому многоборью, который пройдет в феврале. В отличие от летних состязаний, которые включают в себя турнир по плаванию, спортсмены преодолеют дистанцию на лыжах.

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