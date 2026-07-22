Ватерполистки сборной России вышли в полуфинал Кубка мира

Соперником наших девчат, которые спустя несколько лет вернулись в класс сильнейших, была титулованная сборная Нидерландов. Однако статус соперника, считавшийся фаворитом, не испугал россинок. Они провели отличный матч, практически без шансов для оппоненток — 11:6 (2:2, 2:1, 2:1, 5:2).