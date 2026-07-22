Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ватерполистки сборной России вышли в полуфинал Кубка мира

В её составе выступают игроки нижегородского «Буревестника».

Сегодня, 22 июля, в австралийском Сиднее стартовал финальный раунд Кубка мира по водному поло. Сборная России успешно преодолела четвертьфинальный барьер.

Соперником наших девчат, которые спустя несколько лет вернулись в класс сильнейших, была титулованная сборная Нидерландов. Однако статус соперника, считавшийся фаворитом, не испугал россинок. Они провели отличный матч, практически без шансов для оппоненток — 11:6 (2:2, 2:1, 2:1, 5:2).

Отличную игру провела вратарь сборной России нижегородка Диана Хамраева. Также в поединке принимали участие её подруги по «Буревестнику» Анастасия Адикова, Анна Арбузова, Виктория Гуськова, Владиислава Нечаева и Дарья Савченко.

В полуфининале россиянки сыграют с победителем пары Испания — Венгрия.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше