Ватерполистки сборной России вышли в полуфинал Кубка мира

Сегодня, 22 июля, в австралийском Сиднее стартовал финальный раунд Кубка мира по водному поло. Сборная России успешно преодолела четвертьфинальный барьер.
Соперником наших девчат, которые спустя несколько лет вернулись в класс сильнейших, была титулованная сборная Нидерландов. Однако статус соперника, считавшийся фаворитом, не испугал россинок. Они провели отличный матч, практически без шансов для оппоненток — 11:6 (2:2, 2:1, 2:1, 5:2).
Отличную игру провела вратарь сборной России нижегородка Диана Хамраева. Также в поединке принимали участие её подруги по «Буревестнику» Анастасия Адикова, Анна Арбузова, Виктория Гуськова, Владиислава Нечаева и Дарья Савченко.
В полуфининале россиянки сыграют с победителем пары Испания — Венгрия.