На Солнце произошла самая мощная вспышка за две недели

Как и по всей России, в Волгограде сегодня сохраняется высокая вероятность магнитных бурь слабого и среднего уровня. Вспышки регистрируются в геоэффективных солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю, но прямой угрозы пока не создали. Основным фактором космической погоды остается крупная корональная дыра на Солнце. Get-магнитные индексы уже повышены, но пока ниже порога магнитных бурь.