На Солнце произошла самая мощная вспышка за две недели

Самая сильная за две недели солнечная вспышка произошла сегодня, 22 июля 2026 года, в 09:35 по московскому времени, и ее последствия в виде магнитных бурь могут ощутить в Волгограде.
Эксперты лаборатории солнечной астрономии сообщают, что до этого рекорд силы держался с 7 июля текущего года. Событие зарегистрировано на фоне резкого усиления солнечной активности: за последние сутки ученые зафиксировали около 20 вспышек, тогда как три дня назад их было 1−2 в сутки.
Как и по всей России, в Волгограде сегодня сохраняется высокая вероятность магнитных бурь слабого и среднего уровня. Вспышки регистрируются в геоэффективных солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю, но прямой угрозы пока не создали. Основным фактором космической погоды остается крупная корональная дыра на Солнце. Get-магнитные индексы уже повышены, но пока ниже порога магнитных бурь.
Всплеск активности связывают со случайным появлением изолированной крупной группы солнечных пятен под номером 4493 в каталоге. Ожидается, что число вспышек продолжит расти, а в течение суток-двух возможен выход на события уровня X.
При этом глобальный уровень солнечной активности пока оценивается как низкий.
Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо усилит аномальную жару уже к осени.