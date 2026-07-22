Врач назвал безопасную порцию арбуза для здорового человека

Арбуз примерно на 90% состоит из воды, поэтому многие воспринимают его как продукт, который можно есть практически без ограничений. Однако в мякоти содержится достаточно много быстрых углеводов. Для здорового человека разумная порция составляет примерно 300−500 г за один прием. В течение дня можно съесть около 1−1,5 кг арбуза, если в рационе нет других значительных источников сахара и нет медицинских ограничений.