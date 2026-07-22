Врач назвал безопасную порцию арбуза для здорового человека

Врач-гастроэнтролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что для здорового человека разовая порция арбуза составляет около полукилограмма, а суточная норма — 1−1,5 кг.
Арбуз примерно на 90% состоит из воды, поэтому многие воспринимают его как продукт, который можно есть практически без ограничений. Однако в мякоти содержится достаточно много быстрых углеводов. Для здорового человека разумная порция составляет примерно 300−500 г за один прием. В течение дня можно съесть около 1−1,5 кг арбуза, если в рационе нет других значительных источников сахара и нет медицинских ограничений.
Употребление арбуза в больших объемах за короткий промежуток времени способно вызвать дискомфорт, включая чувство переполнения желудка, вздутие и учащенное мочеиспускание. Как отметил врач, из-за значительного содержания воды продукт временно повышает нагрузку на почки.
«Людям с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью, склонностью к отекам и некоторыми нарушениями обмена веществ необходимо соблюдать осторожность. Большое количество арбуза или других богатых водой продуктов увеличивает объем жидкости, который должен переработать организм. Для здорового человека это обычно не проблема, но при заболеваниях почек или сердечно-сосудистой системы избыток может быть нежелателен», — добавил доктор.