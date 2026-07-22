Работающих АЗС станет больше в Нижегородской области

Правительство РФ рекомендовало Нижегородской и Вологодской областям увеличить количество рабочих АЗС совместно с нефтяными компаниями. Об этом стало известно из протоколов совещаний у вице-премьера Александра Новака, сообщает «КоммерсантЪ».
В документах отмечается, что топливо должно поступать сначала в госструктуры и отдельные регионы, в том числе Крым и Калининградскую область, а затем уже на АЗС нефтекомпаний, независимые заправки и экспорт. Это необходимо для решения возникших проблем с предложением.
Минэнерго разрабатывает схемы для поставок топлива в дефицитные регионы, а также определяет подрядчиков для импорта. Главы субъектов должны организовать ежедневную отчетность о запасах нефтепродуктов. Нижегородской и Вологодской областям рекомендовано увеличить число работающих АЗС, чтобы не допустить возникновения дисбаланса.
Напомним, что с 9 июля в Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива по принципу «четный — нечетный» — дата заправки зависит от первой цифры госномера автомобиля. Отмечается, что благодаря нововведению очереди на АЗС значительно уменьшились.
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