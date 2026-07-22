Работающих АЗС станет больше в Нижегородской области

В документах отмечается, что топливо должно поступать сначала в госструктуры и отдельные регионы, в том числе Крым и Калининградскую область, а затем уже на АЗС нефтекомпаний, независимые заправки и экспорт. Это необходимо для решения возникших проблем с предложением.