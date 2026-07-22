Из-за ремонта путей на Московском проспекте изменены маршруты трамваев № 3 и № 5

Из-за ремонта трамвайных путей на Московском проспекте в Калининграде изменены маршруты трамваев № 3 и № 5. Об этом в среду, 22 июля, сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.
Отмечается. Что работы проходят в районе универсама «Московский».
Трамваи маршрута № 3 временно пустили по кругу: от Центрального парка — ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский пр-т — Центральный парк.
Пятерочки пошли по кругу: от улицы Бассейная«- ул. Черняховского — ул. 9 Апреля — ул. Шевченко — Ленинский пр-т — конечная станция “ул. Бассейная”.
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