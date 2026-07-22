Стало известно, сколько заработали депутаты Госдумы от Нижегородской области

Центризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму от КПРФ, «Единой России» и «Новых людей» за 2025 год. Задекларированные суммы варьируются от 6 млрд рублей до 1,27 рублей. Сколько зарабатывают представители от Нижегородской области, рассказываем в этом материале.
1.Павел Солодкий, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области (партия «Новые люди»).
По опубликованным данным, в прошлом году он заработал 3 696 350 рублей. В эту сумму входит зарплата на должности омбудсмена, а также доход от вкладов.
Кроме того, Солодкий владеет тремя земельными участками в Нижегородской области — площадью 519 кв.м., 460 кв.м. и 182 кв.м. Также у него есть две квартиры (одна — 167,7 кв.м., вторая — 207,2 кв.м.) и садовый дом площадью 35,2 кв.м. Еще у него имеется девять банковских счетов, на которых в сумме осталось 2,2 млн рублей.
2. Алексей Антонов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области (партия «Единая Россия»).
Алексей Антонов, как указано в документе, имеет зарплату в ЗСНО — там в прошлом году он заработал 5 449 240 рублей.
Он владеет двумя земельными участками площадью 50 000 кв.м. и 46 100 кв.м., пятью квартирами, одна из которых в Москве (80,4 кв.м.), а остальные в Нижегородской области (их площадь — 61,4 кв.м.; 94,6 кв.м.; 41,6 кв.м.; 56,7 кв.м.). Также у него имеется автомобиль «Лексус» 2019 года выпуска и 10 банковских счетов, остаток на которых составляет 590 572 рублей.
3. Павел Карасев, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (партия «Единая Россия»).
Павел Карасев получает доход от работы в министерстве, а также социальные пособия от Соцфонда РФ. Общая сумма дохода от них достигает 7,8 млн рублей за 2025 год. Какого-либо жилого имущества за ним не закреплено, однако он владеет автомобилем «Тойота» (2012 г.). Всего у министра имеется три банковских счета с остатком в 15,2 тысячи рублей.
4. Роман Любарский, депутат Госдумы РФ (партия «Единая Россия»).
Депутат состоит на зарплате в Госдуме, а также получает проценты от вкладов. Общая сумма его доходов за 2025 год составляет 6,9 млн рублей. Также на его счету числится два участка в Московской и Нижегородской областях площадью 1557 кв.м. и 733 кв.м. и жилой дом в столичном регионе (322 кв.м).
Любарский владеет машиной BMW X7 (2020 г.) и шестью банковскими счетами, на которых осталось 219 тысяч рублей.
5. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области (партия «Единая Россия»).
Глава региона в прошлом году на своей должности в нижегородском правительстве заработал 7 365 654 рублей. У него есть земельный участок (2499 кв. м.) и жилой дом (171,9 кв.м.) в Тверской области, а также квартира в Москве площадью 143,7 кв.м.
У Глеба Никитина имеется широкий арсенал различных автомобилей — от возрожденной «Волги» до раритетного «ГАЗа». Среди них — ВАЗ 21011 (1976 г.), ГАЗ 24 (1972 г.), VOLGA (2025 г.), ГАЗ 3102 (1989 г.), ГАЗ 20 (1955 г.), ГАЗ 21 (1962 г.), прицеп, мотоцикл ЯВА (1990 г.) и УАЗик (2022 г.). Кроме того, в банках на его имя записано четыре счета с общей суммой остатка 584 719 рублей.
6. Владислав Егоров, депутат Госдумы РФ (партия КПРФ).
В прошлом году Егоров на зарплатах в аппарате Госдумы и в ННГУ им. Н. И. Лобачевского получил 7 311 351 рублей. Согласно данным, никакого жилья за ним не зарегистрировано, но имеется три банковских счета, на которых лежит 183 892 рубля.
7. Роман Кабешев, депутат Законодательного собрания Нижегородской области (партия КПРФ).
Кабешев работает в ЗСНО, а также в Университете Лобачевского — на этих должностях в 2025 году он заработал 5 178 804 рублей.
Кроме того, в Нижегородской области он имеет земельный участок площадью 1779 кв.м., жилой дом площадью 122,6 кв.м., а также квартиру площадью 39,3 кв.м. Также у него есть машина HAVAL F7 2024 года выпуска и пять банковских счетов с остатком в 249 575 рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Законодательного собрания.