Стало известно, сколько заработали депутаты Госдумы от Нижегородской области

У Глеба Никитина имеется широкий арсенал различных автомобилей — от возрожденной «Волги» до раритетного «ГАЗа». Среди них — ВАЗ 21011 (1976 г.), ГАЗ 24 (1972 г.), VOLGA (2025 г.), ГАЗ 3102 (1989 г.), ГАЗ 20 (1955 г.), ГАЗ 21 (1962 г.), прицеп, мотоцикл ЯВА (1990 г.) и УАЗик (2022 г.). Кроме того, в банках на его имя записано четыре счета с общей суммой остатка 584 719 рублей.