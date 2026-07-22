Москвича обвинили в хищении сейфов с оружием и деньгами в Нижегородской области

По указанию кураторов потерпевший похитил сейфы и привез их в арендованные квартиры в Нижнем Новгороде. Позднее один из сейфов он отвез в Москву и привлек специалиста для вскрытия. В сейфе находились 3,6 млн руб., которые он конвертировал в криптовалюту и перевел на продиктованные собеседниками счета, получив вознаграждение в размере 30 тыс. руб. Кроме денег в сейфах лежали ружья ИЖ-58 и «Бекас-3» с боеприпасами.