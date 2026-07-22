Власти: одностороннее движение на двухъярусном мосту можно запустить в обратном направлении

«Собственник двухъярусного моста, коим является железная дорога, на основании проведённых обследований принял решение о том, что они больше не могут его эксплуатировать в привычном для нас состоянии. Для того, чтобы мост ещё работал и продержался, необходимо было (так было написано во всех заключениях, которые сделали эксперты) обеспечить проезд по центральной его части, чтобы по краям не было движения транспортных средств», — объяснила причины введения одностороннего движения глава.