Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Красноярском крае

С 22 по 24 июля в центральных и южных округах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Об этом сообщают в регионельном ГУ МЧС России.
Спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома во время непогоды. Не прячьтесь под деревьями, козырьками, рекламными щитами или у заборов. Лучше переждать ливень и ветер в магазине или подъезде.
Телефон экстренных служб — 112.
Ранее мы сообщали, что режим угрозы ЧС ввели в Красноярске из-за размыва дороги.
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