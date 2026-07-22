Новосибирский зоопарк приютил брошенных на вокзале норок-путешественниц

До этого сотрудники международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге спасли кошку, которую бросили пассажиры. Как удалось выяснить, хозяева перед вылетом решили не брать кошку с собой и отдали первому встречному. Тот выбросил переноску в кусты около ближайшего подземного перехода. Сотрудница терминала деловой авиации обнаружила переноску с животным и отнесла обратно в здание аэропорта. По окончании рабочей смены домой его забрала Мария, сотрудница Центра транспортной и авиационной безопасности. По ее словам, животное пребывало в шоковом состоянии, отказывалось есть и пить и дало себя погладить только на третий день.