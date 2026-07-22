Новосибирский зоопарк приютил брошенных на вокзале норок-путешественниц

Сотрудники вокзала в Новосибирске спасли двух декоративных норок, которые прибыли из Ярославля, но за ними никто не пришел. Животных передали в городской зоопарк, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).
«На днях в Новосибирск из Ярославля поездом прибыли две норки. На перроне никого не было, за ними никто не пришел. А отправитель не смог принять животных обратно. Пушистых пассажиров передали сотрудникам вокзала. Ночью хвостатые гости спали и отдыхали после дороги. А железнодорожники искали им новый дом. Задача была непростой, ведь животные необычные, не все могут взять на передержку, тем более нужен особенный подход и знания», — пояснили сотрудники СЗЖД.
Необычных пассажиров решил принять Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило. Передача норок состоялась накануне. Руководители вокзала лично привезли животных в зоопарк и передали их сотрудникам учреждения. Как уточнили в пресс-службе железной дороги, норки уже находятся под наблюдением специалистов.
Европейская норка — это хищное млекопитающее из семейства куньих; характеризуется плавательной перепонкой между пальцами ног. Норка водится в Восточной Европе, по берегам рек, питается рыбой, лягушками и раками. Долгое время являлась объектом промысла из-за ценного меха.
В настоящее время численность норки европейской сокращается повсеместно из-за вытеснения норкой американской. Однако, по мнению некоторых исследователей, снижение численности началось еще до завоза американской норки и, возможно, связано с какими-то другими причинами. Зоопарк ведет работу по его сохранению.
Спасенный кот на железной дороге в Улан-Удэ.
В январе 2025 года работники железной дороги в Улан-Удэ спасли кошку, которую неизвестный закрыл в рюкзаке и оставил в вагоне с углем. Подозрительный рюкзак в вагоне с углем удалось заметить с помощью автоматической системы осмотра подвижного состава. Служебный пес нашел в сумке испуганную кошку.
По истощенному состоянию железнодорожники предположили, что животное проехало в рюкзаке не одну сотню километров. Сам вагон следовал из Кузбасса в направлении Дальнего Востока. Животному оказали ветеринарную помощь, а потом кошку забрал один из сотрудников вокзала Улан-Удэ.
До этого сотрудники международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге спасли кошку, которую бросили пассажиры. Как удалось выяснить, хозяева перед вылетом решили не брать кошку с собой и отдали первому встречному. Тот выбросил переноску в кусты около ближайшего подземного перехода. Сотрудница терминала деловой авиации обнаружила переноску с животным и отнесла обратно в здание аэропорта. По окончании рабочей смены домой его забрала Мария, сотрудница Центра транспортной и авиационной безопасности. По ее словам, животное пребывало в шоковом состоянии, отказывалось есть и пить и дало себя погладить только на третий день.
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