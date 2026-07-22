Семейная пара из Москвы дошла пешком до Красноярска

Павел Шабалин и Тамара Погосян вышли из Москвы 19 января. Их цель — дойти пешком до Владивостока. Путешественники прошли уже больше 4 600 километров, в пути 185-й день. Потратили за дорогу около 330 тысяч рублей. В пути пара продолжает работать удаленно. Они занимаются консалтингом и международными расчетами. В Красноярский край пришли вечером 13 июля. Пройдя такие города края, как Боготол и Ачинск, где они останавливались переночевать и погулять, практически ночью 21 июля добрались до краевого центра. В Красноярске их приютил у себя местный житель. Завтра, 23 июля, у супругов запланирована встреча с красноярцами. Всеми подробностями своего маршрута путешественники делятся в соцсетях.