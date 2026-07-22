Обвиняемому в шантаже главврача журналисту из Волгограда продлили арест

По версии следствия, Виталий Кошелев был администратором анонимного телеграм-канала, в котором в марте 2026 года стали публиковаться материалы про главврача поликлиники, явно оскорбляющие достоинство и подрывающие деловую репутацию руководителя. Как выяснилось, журналисты требовали у врача деньги, чтобы остановить этот поток негативных постов. В деле фигурирует сумма более миллиона рублей. Серовой все это время находится под домашним арестом: он пошел навстречу следствию, признал свою вину и показал телефон, с которого звонил с угрозами врачу.