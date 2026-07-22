Засуха замедлила лесовосстановление в Ростовской области

Одним из инструментов сохранения и восстановления лесополос остается их передача сельхозтоваропроизводителям в аренду по ставке один рубль за гектар в год. Арендаторы обязаны содержать насаждения, проводить работы по их сохранению и восстановлению, использовать участки в иных целях запрещено.