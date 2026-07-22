Жители Воронежа смогут предложить дворовые территории для благоустройства

В Воронеже в текущем году при поддержке областного правительства осуществляются работы по обновлению 44 дворов во всех районах города. О том, как попасть в программу благоустройства мэр Сергей Петрин, отвечая на вопросы воронежцев, рассказал в своих соцсетях.
Глава города отметил, что в августе пройдёт приём заявок на благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». По его словам, это реальный шанс получить ремонт проезда, освещение, новые скамейки и урны, детскую или спортивную площадку.
Благоустройство осуществляются при участии самих местных жителей. В связи с этим необходимо провести общее собрание собственников и оформить протокол — это подтвердит, что проект действительно нужен людям. При планировании проведения дополнительных работ, например, создания игровой зоны или велопарковки, потребуется софинансирование.
Для того, чтобы подать заявку на участие в программе, следует подготовить:
предложение в двух экземплярах: адрес двора, площадь, описание состояния и список нужных работ;
заверенные копии протокола общего собрания собственников с решениями о включении двора в программу, о перечне работ, о софинансировании (если есть дополнительные работы), о принятии созданного имущества в состав общего имущества МКД и содержании такого имущества, о трудовом участии при благоустройстве дворовой территории, а также о выборе представителя от жителей для подачи заявки, осуществления контроля за ходом работ, приёмке работ с подписанием акта выполненных работ и акта приёма-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества МКД;
фото двора на электронном носителе, чтобы было видно проблемные места;
дизайн‑проект (или схему) благоустройства, согласованный с уполномоченным от жильцов.
Подать документы можно в управе района в рабочие дни (перерыв с 13:00 до 13:45).
Контакты управ:
Железнодорожный район: Ленинский проспект, 157, каб. 110, тел. 269−71−84. Ответственный: Васильева Лилия Николаевна.
Коминтерновский район: Московский проспект, 19а, каб. 211, тел. 206−76−98. Ответственный: Губичева Валерия Геннадьевна.
Левобережный район: Ленинский проспект, 93, каб. 412, тел. 254−74−79, 206−91−71. Ответственный: Гостева Светлана Сергеевна.
Ленинский район: ул. 20‑летия Октября, 115, каб. 117, тел. 206−91−49, 206−91−38, 206−91−46. Ответственный: Махинова Екатерина Андреевна.
Советский район: ул. Домостроителей, 30, каб. 226, 221. 206−76−74, 241−33−58 Ответственные: Пелипцов Павел Иванович, Беляева Наталья Михайловна.
Центральный район: ул. Никитинская, 8, каб. 406, тел. 259−76−51. Ответственный: Бабышкина Екатерина Викторовна.
Сергей Петрин подчеркнул, что заявки будут регистироваться в течение всего августа, после чего их рассмотрит районная комиссия. Отбор будет осуществляться в зависимости от полноты документов и очерёдности их подачи.