Жители Воронежа смогут предложить дворовые территории для благоустройства

заверенные копии протокола общего собрания собственников с решениями о включении двора в программу, о перечне работ, о софинансировании (если есть дополнительные работы), о принятии созданного имущества в состав общего имущества МКД и содержании такого имущества, о трудовом участии при благоустройстве дворовой территории, а также о выборе представителя от жителей для подачи заявки, осуществления контроля за ходом работ, приёмке работ с подписанием акта выполненных работ и акта приёма-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества МКД;