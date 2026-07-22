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Красноярцев предупреждают о проверке системы оповещения

В Красноярске 23 июля проверят муниципальную систему оповещения населения. Об этом сообщили в администрации.

В Красноярске 23 июля проверят муниципальную систему оповещения населения. Об этом сообщили в администрации.

Проверка пройдет с 10:40 до 10:42. Сирены включать не будут, но через громкоговорители передадут речевые сообщения.

Красноярцев просят отнестись к проверке с пониманием. Услышав сообщения, никаких действий предпринимать не нужно.

(Фото: magnific.com).

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