В Калининграде на неделю закроют движение по Авторемонтной

В Калининграде временно закроют движение транспорта по улице Авторемонтной. Ограничения будут действовать с 22 по 29 июля, сообщили «Клопс» в администрации.
Дорогу ограничат в районе дома № 3 из-за капитального ремонта участка тепловой сети. Автомобилистам рекомендуют искать альтернативные маршруты.
С 27 июля ограничат движение по Баженова.
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