Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде на неделю закроют движение по Авторемонтной

Ограничения введут у дома № 3 из-за капремонта тепловой сети.

В Калининграде временно закроют движение транспорта по улице Авторемонтной. Ограничения будут действовать с 22 по 29 июля, сообщили «Клопс» в администрации.

Дорогу ограничат в районе дома № 3 из-за капитального ремонта участка тепловой сети. Автомобилистам рекомендуют искать альтернативные маршруты.

С 27 июля ограничат движение по Баженова.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше