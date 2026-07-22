Строительство парка «Тайга» у арены «Ерофей» продолжается в Хабаровске

Ежедневно в строительстве этой зоны отдыха принимают участие 50 человек и 10 единиц техники. Постепенно строительство парка выходит на финишный этап. Уже начинается отсыпка двух геохолмов, на вершине одного из которых будет установлена смотровая беседка, укладка брусчатки на дорожках и установка фонарей. Общая площадь парка «Тайга» составит 35 тысяч квадратных метров. Его строят на месте старого сквера между ареной «Ерофей» и микрорайоном «Строитель». В центре парка подрядчики оборудуют круглую площадь и смонтируют на ней амфитеатр для проведения разных мероприятий. Будут в новом парке и горки для детей, а также памятник Всеволоду Сысоеву и тигрице Ригме. Строительством этого объекта занимается хабаровский подрядчик, который использует в работе стройматериалы, произведенные в Хабаровском крае. Часть парка, расположенная ближе к дамбе, готова на 70%. Полностью парк сдадут в сентябре этого года.