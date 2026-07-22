Подрядчик отказался от ремонта дороги в микрорайон Суворовский в Ростове

Прежний подрядчик отказался от ремонта улицы Вавилова, а также от обновления проспекта Ворошиловского, Богатяновского спуска и улицы 1-й Пролетарской. Причина — финансовые проблемы. Подрядчик сообщил об отсутствии денег со стороны кредитных организаций и о сложностях со строительными материалами.