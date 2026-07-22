Более половины объектов по проекту «Вам решать!» уже реализованы в Нижнем Новгороде

Больше половины объектов по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!» завершены в Нижнем Новгороде. Наибольшее число готовых объектов расположены в Автозаводском, Сормовском, Канавинском и Московском районах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«В этом году в рамках проекта “Вам решать!” будет реализовано 78 инициатив жителей. 42 из них уже завершены, на остальных идут активные работы. Наибольшее число заявок касается ремонта дорог местного значения и обновления покрытия на территории образовательных организаций — на эти категории приходится 46 проектов (по 26 в каждой). В рамках проекта без внимания не осталась и спортивная инфраструктура — это 16 объектов, включая площадки, беговые дорожки и спортивные залы образовательных учреждений. Кроме того, в различных районах города по просьбам жителей появится 10 современных детских игровых комплексов», — отметил мэр Юрий Шалабаев.
Также он добавил, что работу по проекту «Вам решать!» ежедневно контролируют руководители районных администраций.
На днях завершилось строительство детского игрового городка во дворе дома № 55 по улице Мечникова в Московском районе. Новый объект для активного отдыха нижегородских ребят вместе с местными жителями проинспектировали первый заместитель главы администрации Московского района Олег Сокуров, председатель комитета областного Заксобрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям, член фракции «Единая Россия» Василий Суханов и главврач нижегородской больницы № 29, депутат Заксобрания, член фракции «Единая Россия» Юлия Гаревская.
По словам Олега Сокурова, в Московском районе по проекту «Вам решать!» уже готовы пять объектов из шести запланированных.
«Мы открыли спортивные площадки в лицее № 87 и школах № 149 и № 115, а также установили детский игровой городок на улице Народной. Сегодня проверили качество новой детской площадки во дворе дома № 55 по улице Мечникова. За ее устройство проголосовало около двух тысяч нижегородцев. Это многофункциональный городок с безопасным покрытием и разнообразными игровыми элементами, рассчитанными на детей разных возрастов», — рассказал он.
В ближайшее время, в рамках проекта «Вам решать!», будет завершен ремонт асфальта на территории гимназии № 67.
По мнению Юлии Гаревской, новая площадка в Московском районе задает стандарт современной городской среды.
«Безопасный дизайн и продуманная эргономика объединяют здесь всех — от самых маленьких до ребят постарше. Экологичные материалы, амортизирующее покрытие и зоны отдыха для родителей создают единое комфортное пространство для игры и общения», — подчеркнула она.
Как отметил Василий Суханов, проект «Вам решать!» позволяет вовлекать жителей в благоустройство города.
«Детские и спортивные площадки — это начало нового образа жизни нижегородцев. Жители могут недалеко от дома заниматься спортом или проводить больше времени с детьми. Уверен, в будущем это позитивно скажется не только на здоровье наших граждан, но и на общем социальном благополучии», — считает он.
В 2026 году по проекту «Вам решать!» в Приокском районе планируется асфальтирование территорий детских садов №№ 210, 313, 435, 343 и 315.
И.о. главы администрации района Вадим Харченко, первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин, депутат Заксобрания фракции «Единая Россия» Наталья Смотракова проверили ход работ в детском саду № 313, где на данный момент подрядчик установил бортовой камень и песчаную «подушку», а также приступил к щебенению и асфальтировке территории.
«Активное голосование нижегородцев по проекту “Вам решать!” показывает, насколько жителям важно участвовать в благоустройстве своего города. С каждым годом количество голосующих растет, а это значит, жители видят реальные результаты проекта — дороги и тротуары, детские и спортивные площадки, заасфальтированные территории социальных учреждений. Поэтому они хотят и дальше участвовать в голосовании и определять важные направления развития своего родного города», — отметил первый заместитель председателя Гордумы Костин.
По словам и.о. главы районной администрации Вадима Харченко, на данный момент работы активно ведутся на всех объектах Приокского района.
«В этом году приокчане отдали свои голоса именно за благоустройство детских садов, понимая насколько важны безопасность и комфорт детей. Сейчас на объектах подрядчики делают щебеночное основание для новых покрытий, устанавливают бордюрные камни, и в течение месяца должны завершить асфальтировку территорий», — подытожил он.
Ранее мы писали, что десять спортивных площадок откроют в Нижегородской области в этом году.