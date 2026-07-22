Более половины объектов по проекту «Вам решать!» уже реализованы в Нижнем Новгороде

«В этом году в рамках проекта “Вам решать!” будет реализовано 78 инициатив жителей. 42 из них уже завершены, на остальных идут активные работы. Наибольшее число заявок касается ремонта дорог местного значения и обновления покрытия на территории образовательных организаций — на эти категории приходится 46 проектов (по 26 в каждой). В рамках проекта без внимания не осталась и спортивная инфраструктура — это 16 объектов, включая площадки, беговые дорожки и спортивные залы образовательных учреждений. Кроме того, в различных районах города по просьбам жителей появится 10 современных детских игровых комплексов», — отметил мэр Юрий Шалабаев.