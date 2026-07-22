Житель Красноярского края заплатил миллион рублей за нанесенный лесам вред

Во время розыска имущества должника выяснилось, что в собственности у него есть грузовой тягач ИВЕКО с прицепом. Приставы арестовали эту технику и передали на ответственное хранение, предупредив: если долг не погасить, имущество оценят и пустят с молотка. Должник в ответ перевёл всего 100 рублей — символический платеж, который никто не воспринял как добросовестное желание расплатиться. После этого к делу добавили исполнительский сбор, еще 70 тысяч рублей. Кроме этого, мужчине ограничили выезд за границу за долги. Но и это его не стимулировало решать проблему.