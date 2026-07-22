Более тысячи жителей Севера Красноярского края обеспечат медицинскими аптечками

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжается обеспечение медицинскими аптечками оленеводов, рыбаков и охотников, ведущих традиционный образ жизни в северных территориях региона. В 2026 году такую меру поддержки получат 1143 человека.
В состав каждой аптечки входят обезболивающие и спазмолитические препараты, антисептики, сердечно-сосудистые и успокаивающие средства, лекарства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также бинты, пластыри, вата и другие перевязочные материалы.
В Туруханском муниципальном округе аптечки уже получили все заявители — 58 человек. На Таймыре и в Эвенкийском муниципальном округе их выдача продолжается.
«Для жителей Крайнего Севера, которые месяцами находятся в тундре, тайге, на промысле, медицинская аптечка — это необходимый запас средств первой помощи и дополнительная гарантия безопасности. В условиях удалённости от населённых пунктов и медицинских учреждений особенно важно, чтобы всё необходимое было под рукой. Поэтому обеспечение оленеводов, рыбаков и охотников аптечками остаётся одной из востребованных и социально значимых мер государственной поддержки», — подчеркнул руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.
Обеспечение аптечками проводится в рамках краевой программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». На реализацию этой меры поддержки в региональном бюджете предусмотрено 12,4 млн рублей.
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