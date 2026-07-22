Более тысячи жителей Севера Красноярского края обеспечат медицинскими аптечками

«Для жителей Крайнего Севера, которые месяцами находятся в тундре, тайге, на промысле, медицинская аптечка — это необходимый запас средств первой помощи и дополнительная гарантия безопасности. В условиях удалённости от населённых пунктов и медицинских учреждений особенно важно, чтобы всё необходимое было под рукой. Поэтому обеспечение оленеводов, рыбаков и охотников аптечками остаётся одной из востребованных и социально значимых мер государственной поддержки», — подчеркнул руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.