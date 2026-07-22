Илон Маск решил создать фильм по «Одиссее» при помощи ИИ

Илон Маск решил создать свою экранизацию прославленной поэмы Гомеры «Одиссея» при помощи ИИ, пишет The Wrap.
«До конца этого года Grok Imagine сделает полнометражный фильм “Одиссея”, который окажется исторически точным и будет соответствовать произведениям Гомера», — заявил Маск в X (бывший Twitter, заблокирован на территории России).
Миллиардер не добавил деталей по поводу проекта, при этом он сделал репост публикации, где была представлена созданная на базе Grok Imagine сцена из «Одиссеи».
Нейросеть сеть Grok известна как ИИ от Илона Маска. Grok Imagine — ее отдельное направление. Это инструмент для визуальных задач: можно создавать картинки по описанию, дорабатывать идею, менять стиль, готовить обложки, концепты, иллюстрации и референсы.
Официально Grok может быть доступен через сайт, приложение или интеграцию с платформой X (предыдущее название — Twitter, доступ к социальной сети заблокирован на территории России), но в разных регионах условия, функции, подписки и стабильность могут отличаться.
Как отметили в The Wrap, пост Маска не кажется удивительным в виду того, что ранее он критиковал фильм из-за выбора актеров. В феврале 2026 года миллиардер заявил, что Кристофер Нолан «утратил свою честность» в «Одиссее» из-за неподтвержденного на тот момент сообщения о том, что Лупита Нионго («Мы») сыграет Елену Троянскую. В мае Маск вновь поддержал критику фильма. На заявление консервативного политического комментатора Мэтта Уолша о том, что Нолан взял на роль Елены Троянской Нионго только для того, чтобы режиссера не назвали расистом, Маск написал: «Верно».
Реакция критиков и зрителей на фильм «Одиссея» Нолана.
«Одиссея» получила рейтинг в 97% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes на основе более чем 10 тыс. отзывов зрителей. Критики оценили фильм на 94% (424 рецензии). Данные актуальны на 10:40 мск 22 июля.
По мнению последних, «Кристофер Нолан превратил этот бессмертный миф в захватывающую кинематографическую эпопею». Также критики высоко оценили игру Мэтта Дэймона и музыку, прозвучавшую в фильме, за которую отвечал композитор Людвиг Горанссон.
За свой первый уик-энд в мировом прокате ленте заработала $264,1 млн (29,7 млрд руб.) и стала самым кассовым международным стартом в прокате среди фильмов Кристофера Нолана.
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