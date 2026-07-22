Учёные назвали безопасную для сердца дневную норму кофе

По итогам обзора эксперты пришли к выводу, что безопасная суточная доза кофеина для большинства здоровых взрослых составляет 400 мг. Это эквивалентно трём-пяти небольшим чашкам кофе. Превышение этой нормы может быть опасным. Авторы заявления уточнили, что более высокие дозы кофеина, в частности из энергетических напитков, могут повышать риск гипертонии и нарушений сердечного ритма.