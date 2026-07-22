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Учёные назвали безопасную для сердца дневную норму кофе

Превышение рекомендуемого порога может негативно сказаться на самочувствии.

Если у человека нет противопоказаний, несколько кофе-брейков в день не должны навредить сердцу. К такому выводу пришли представители Американской кардиологической ассоциации, о результатах их обзора пишет Science Alert.

Специалисты изучили свежие исследования о влиянии кофеина на организм. Их интересовало, как употребление кофе отражается на артериальном давлении, уровне холестерина, риске развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По итогам обзора эксперты пришли к выводу, что безопасная суточная доза кофеина для большинства здоровых взрослых составляет 400 мг. Это эквивалентно трём-пяти небольшим чашкам кофе. Превышение этой нормы может быть опасным. Авторы заявления уточнили, что более высокие дозы кофеина, в частности из энергетических напитков, могут повышать риск гипертонии и нарушений сердечного ритма.

«Однако более высокие дозы кофеина — например, в энергетических напитках — могут повышать риск развития гипертонии и нарушений сердечного ритма или аритмии», — подчеркнули специалисты.

Учёные добавили, что тему нужно изучать дальше. В частности, они считают важным точнее определить, сколько кофеина содержится в привычных продуктах, а также понять, насколько безопасны биодобавки с этим веществом.

Эксперт назвал напитки и продукты, которые могут заменить кофе.