Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил благоустройство Нижегородской области

С начала прошлого года в стране благоустроили свыше 8,5 тыс. пространств — в том числе 6,4 тыс. общественных и более 2,1 тыс. дворовых территорий. Также реализовано 261 проект‑победитель Всероссийского конкурса комфортной городской среды. Цель нацпроекта — повысить качество среды для жизни на 30% к 2030 году и на 60% — к 2036 году.