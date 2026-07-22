Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил благоустройство Нижегородской области

Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ, отметил успехи в благоустройстве Нижегородской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», продлённого до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.
С начала прошлого года в стране благоустроили свыше 8,5 тыс. пространств — в том числе 6,4 тыс. общественных и более 2,1 тыс. дворовых территорий. Также реализовано 261 проект‑победитель Всероссийского конкурса комфортной городской среды. Цель нацпроекта — повысить качество среды для жизни на 30% к 2030 году и на 60% — к 2036 году.
Среди удачных примеров — проект «Володарская мозаика» в Володарске: отреставрировано панно 1978 года, обустроены сухой фонтан, сцена, зоны для мастер‑классов, детские и игровые площадки, благоустроены дворы. Стоимость работ — свыше 142 млн рублей. В городе также строят школу на 500 мест и детскую школу искусств на 150 обучающихся (ввод — в 2028 году).
В Навашине преобразили парк «Путь корабела»: территорию разделили на шесть функциональных зон, у озера оборудовали пляж, пирс‑причал и променад.
Ещё один пример — пространство «Казённый пруд» в Лукояновском округе, открытое в День России. Проект стал победителем IX Всероссийского конкурса, объём финансирования — 150 млн рублей.
Ранее благоустройство исторического двора началось у музея Горького в Нижнем.